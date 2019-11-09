出席雲林同鄉會 王金平力挺吳敦義列不分區

王金平（前排中）出席新北雲林同鄉會，力挺吳敦義列不分區。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 21:01:45

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市雲林同鄉會今晚舉辦會員代表大會，前立法院長王金平約8點抵達現場，與國民黨主席吳敦義同台，儘管藍、綠大咖紛紛為同黨參選人助講拉票，王金平致詞時卻只替一旁的吳敦義喊話，他說，「吳敦義要來擔任不分區立委，大家不要聽人家說都要年輕人出來，老的反而有智慧、經驗、領導能力。」

國民黨文傳會主委程美華今天證實，吳敦義是「被動接受推薦」列入不分區名單，王金平出席活動時說，吳敦義要擔任不分區立委來國會替國家掌握該發展的方向，有他在不只能領導整個黨團，也能將國會好的政策留下、壞的去除。

王金平更向現場喊話，大家不要聽人家說都要年輕人出來，年輕人沒有不好，「老幹新枝」，但家有一老如有一寶，老的有智慧、有經驗、有領導能力，而吳敦義有功能性、代表性和需要性。

王金平說，自己一直認為吳敦義只要在安全名單就好，不一定要第1名，7、8名也可以，相信他的領導能力是大家可以期待的。

另外，王金平也指出，今天很多參選人都有到現場，希望大家繼續給他們栽培、支持，讓吳敦義在國會有過半的可能。

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