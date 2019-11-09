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蔡英文出席新北雲林同鄉會 理事長：祝福蔡總統連任成功

蔡英文表示，自己從政以來，受到同鄉會很多支持，執政時有6位國策顧問都是雲林同鄉會的人。（記者陳心瑜攝）

蔡英文表示，自己從政以來，受到同鄉會很多支持，執政時有6位國策顧問都是雲林同鄉會的人。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 20:49:02

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市雲林同鄉會今晚舉辦會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮，除了蔡英文總統受邀出席，國民黨黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長侯友宜、國民黨總統提名人韓國瑜妻子李佳芬也紛紛到場致意，罕見藍、綠同場。蔡英文不僅為雲林民進黨籍立委參選人搶票，也不忘顧新北市大票倉，為同黨籍立委喊話。

新北市雲林同鄉會總會今晚在五股區工商展覽中心舉辦就職典禮，現場設席近400桌，讓藍綠大咖皆到場「吸票」。蔡英文約6點40分抵達現場，伴隨主持人帶著全場喊「蔡英文加油、台灣加油」及支持者的簇擁進場。

新北市雲林同鄉會理事長林進忠致歡迎詞時表示，蔡英文很重視雲林同鄉會，連年初僅有38桌的活動都出席致意，祝福蔡英文總統能連任成功。

蔡英文致詞時指出，自己從政以來，受到同鄉會很多支持，執政時有6位國策顧問都是雲林同鄉會的人，重要的決策都會和他們商量。而雲林的農業和再生能源都很重要，希望能由雲林帶領全台的農業進到下個階段，且近日台灣的芭樂已可以外銷到美國，還有很多農產品可以行銷到全世界，再生能源方面則有歐洲投資的離岸風電。

另外，蔡英文除了替雲林立委參選人劉建國、蘇治芬助講，也不忘穩固新北市大票倉。她指出，新北市人口最多，每位立委都很認真為民服務，並一一唱名新北市民進黨籍現任立委，其中更點名第11選區參選人張銘祐為艱困選區，盼大家給予支持。

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