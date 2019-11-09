世界宗教博物館18歲 宗教界代表齊為和平祈福

宗博館18周年，來自全國各宗教界代表到場致慶。（記者翁聿煌攝）

2019-11-09 19:46:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和的世界宗教博物館，今天舉辦18周年館慶「愛地球愛和平系列活動暨愛與和平書法藝術特展」開幕，適逢「世界宗教和諧日」，來自台灣各宗教代表同聲宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，祝賀宗博館生日快樂，祈願一切生命聖潔慈悲、善願永續，多元相依互濟共生化解衝突，願世界和平、生命和諧、地球平安。

宗博館18歲，今天在「鼓往金來」鼓樂藝術團表演「風入松、虎虎生風」兩首好聽曲目後，熱鬧揭開館慶序幕，現場百餘人送上各式祝福。

館方配合18周年慶「愛地球、愛和平系列活動」暨「愛與和平兩岸書法交流特展」陸續登場，共集結兩岸24位書家119件作品，另兩檔「千年摩崖·刻經碑拓特展」、「漢字記憶空間特展」也同步開幕，山東摩崖博物館王寶磊館長特別來台祝賀，另有13位書藝家也到場參觀，增添館慶的特展氛圍。

10多位跨宗教代表穿著各宗教服裝，祝禱宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，文化部政務次長蕭宗煌、新北市政府民政局長柯慶忠、海地共和國大使庫柏（Ms Rachel Coupaud），與國內基督教、中華天帝教、道教、天主教、一貫道等各宗教代表也到場祝福，館方並舉辦「2019尊勝會榮董手印典禮」，感謝他們永續傳遞宗博館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師「愛與和平」理念。

世界宗教博物館館長陳國寧（左）和濟南石敢當摩崖藝術博物館，進行「漢字記憶空間」簽約儀式，在館內設置「漢字記憶空間」專區。（世界宗教博物館提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法