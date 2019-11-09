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芒花開6成！ 草嶺古道芒花季湧入1萬5000人次

草嶺古道芒花季開幕，吸引1萬5000多人次造訪。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

草嶺古道芒花季開幕，吸引1萬5000多人次造訪。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

2019-11-09 18:09:26

〔記者林欣漢／綜合報導〕「2019草嶺古道芒花季」今天揭開序幕，適逢好天氣陽光露臉，一早吸引許多遊客前往健行賞芒，主辦單位交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（風管處）統計一整天下來湧入1萬5000多人次，非常踴躍，風管處說，山上芒草已約六成開花，不過，現場發現有遊客採摘芒花情形，提醒民眾勿任意破壞花草樹木，以免觸法。

風管處長陳美秀指出，草嶺古道芒花季從2002年開始舉辦，每年皆吸引超過60萬人前往健行，今年已邁入第18屆，即日起至12月1日止，每個週末假日下午1點30分，會在大里遊客中心安排學校或地方團體表演，古道上也有安排山賊攔路、官兵盤查等趣味遊戲與遊客互動，大里天公廟也有免費提供民眾平安粥，補充體力又保平安。

風管處表示，在登山健行過程中仍然發現有遊客採摘芒花情形，依據發展觀光條例第64條規定，於風景特定區內任意破壞花草樹木，可處5000元以上、3萬元以下罰緩，上山請勿摘採芒花、破壞花草樹木。

另外，天氣逐漸轉涼，風管處提醒遊客，出發前一日要先留意是否有大雨或低溫特報，注意自身安全、攜帶雨具、登山杖、飲水食糧並做好保暖工作及穿可止滑的鞋子，可電洽：02-24991210、03-9780727向遊客中心服務人員請教當地天氣狀況。活動詳情及現場交管、接駁資訊可上「2019草嶺古道芒花季」活動官網查詢。

草嶺古道芒花季開幕，吸引1萬5000多人次造訪。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

草嶺古道芒花季開幕，吸引1萬5000多人次造訪。（交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）

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