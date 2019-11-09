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愛的小手狂巴「管教」小拉拉 飼主、女兒挨罰了

新北市新莊一名飼主及女兒用愛的小手管教深夜吠叫的拉不拉多，被鄰居拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊一名飼主及女兒用愛的小手管教深夜吠叫的拉不拉多，被鄰居拍下PO網。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-09 18:03:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊朱家父女擔心飼養的拉不拉多幼犬深夜吠叫，影響鄰居清夢，以「愛的小手」管教，連打愛犬「小黃」多下，被民眾錄下PO網，直稱好可怕。警方循線上門了解，製作筆錄，交由新北市動物保護防疫處處理，動保處今天認定管教不當，依動物保護法對飼主及女兒各處以3000元罰鍰，以示警惕。

新莊警分局丹鳳派出所網路巡邏發現，7日晚間，天祥街夜間傳出疑似虐犬案，員警到場發現，57歲王姓飼主及33歲女兒因深夜狗吠不止，擔心叫聲影響鄰居，拿愛的小手管教狗狗；警方將2名當事人帶回派出所製作筆錄，通報動保處裁處。

新北市政府動保處長陳淵泉說，接獲轉報立即派員到飼主了解，開出立即改善勸導單，將狗狗帶回檢查，確認健康良好；事後約談王姓飼主，飼主說，小黃深夜吠叫，不希望影響鄰居安寧，才使用愛的小手管教。

動保處認定，飼主不當管教雖沒有造成飼犬受傷，但已要求飼主用制約、教導方式或尋求專業訓犬師協助解決教養問題，依動保法裁罰飼主及飼主女兒各3000元罰鍰。

王姓飼主說，1個月前購買一隻拉布拉多，帶回家後才發現「小黃」活力旺盛，經常白天晚上都在吠叫，鄰居常向他反映吠叫影響安寧，他屢次想矯正狗狗行為問題，卻不知道該如何處理，後來聽從朋友建議去買愛的小手，狗狗吠叫時就用愛的小手管教。

11月7日深夜，「小黃」又開始吠叫，王姓飼主說，他拿愛的小手做勢揮打，希望能嚇嚇牠而停止吠叫，並不是真的要揮打，但「小黃」繼續吠，飼主女兒也曾以愛的小手揮打，被附近民眾錄下，通報警察局及動保處。

飼主說，以後不會再用這種不當方式管教，非常懊悔。動保處則呼籲，若有動物行為問題，應耐心管教或尋求專業協助，不可以不當管教，觀感不佳，也造成飼主跟毛寶貝間感情的傷害，又違反動保法。

新北市新莊一名飼主及女兒用愛的小手管教深夜吠叫的拉不拉多，被鄰居拍下PO網，新莊警分局受理轉報動保處，動保處對王家父女各處以3000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

新北市新莊一名飼主及女兒用愛的小手管教深夜吠叫的拉不拉多，被鄰居拍下PO網，新莊警分局受理轉報動保處，動保處對王家父女各處以3000元罰鍰。（記者吳仁捷翻攝）

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