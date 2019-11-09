淡水老街小廟埕市集 逛文創體驗手作

淡水小廟埕市集今年最後一個場次為今、明兩天下午1點至6點，集結台灣新創品牌，真理大學也推出手作體驗，邀親子體驗。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 17:38:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕每年3月到11月的第二個週末，淡水福佑宮前廣場舉辦都會舉辦「小廟埕市集」，市集以手作文創為核心，提供台灣的年輕品牌、設計創意發揮的舞台，今年也結合淡水周邊大專院校進行產學合作，配合學校課程，讓學子有微創業的體驗。

參與小廟埕市集最後場次的真理大學黃同學說，同學們共同以導電材質設計成5款「淡水導電城市」明信片，結合科技體驗，民眾可用手機進行導覽，瀏覽淡水特色建築；另外，透過米糠再利用重製成「時光膠囊」，藉由手作課程傳達環保概念。

新北市市場處表示，市府極力推行產學合作，希望透過攤位展售實習或是活動企劃方式，讓學生進入社會前，能有更多的實務經驗，今年10月也由真理大學及淡江大學與市集共同合作舉辦萬聖節派對，由大朋友帶領小朋友藉由遊戲認識在地特色，未來也希望持續透過合作，一起帶動附近商圈及淡水中正美食廣場的買氣。

市場處說，明天是今年度最後一場小廟埕市集活動，現場還有「導電城市」及「時光膠囊」手作體驗各50組免費名額，下午1點至6點間都可至淡水中正美食廣場頂樓廣場體驗，詳情可至來新北逛菜市臉書粉絲專頁查詢。

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