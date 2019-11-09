仰賴水肥車！新北60校污水下水道管線到位卻未接管

新北市污水下水道接管逐漸普及，卻仍有219所學校未接管。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 17:34:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市污水下水道接管逐漸普及，卻仍有219所學校未接管，其中更有60所外管線已到達學校，遲遲未連接。教育局表示，2015年至2018年已耗資4億多元經費完成80校接管、今年預計利用5千3百萬元經費改善13校，未來若經費爭取順利，預估4年可完成47校污水納管。

新北市目前仍有219所學校未接管，其中60所外管線已到達卻未接管、159所因管線未到達無法接管。教育局表示，未接管學校目前仍使用水肥車替代，而水肥車耗費金額以化糞池容量計算，一處約6千元，各校依容量跟數量需花費不同經費。

市議員何淑峯指出，污水下水道外管線已到達卻未接管的學校中，以新莊區、三重區各9所最多，接續則是板橋區7所、汐止區7所、新店區6所、永和區5所、林口區5所、土城區4所、中和區3所、樹林區2所、蘆洲區2所、五股區1所。

何淑峯認為，新北市各校污水下水道管線已陸續到位，但教育局卻無法編列預算完成接管，仍仰賴水肥車，質疑政策落實趕不上實際工程進度。

教育局表示，新北污水接管以民間為優先，預計明年底完成全市公園污水下水道接管，學校方面，2015年至2018年由市府出資補助4億多元，已接管80校，今年也已補助5千3百萬協助13校著手改善，剩餘47所未來將向中央爭取補助，並逐年編列預算，若每年能順利爭取5千至6千萬元，預估4年即可全數完成。另外，因水利局各項工程需分頭進行，且所需經費龐大，因此無法一次性完成60校接管。

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