不滿被開未戴安全帽罰單 兄弟檔嗆警吃妨害公務官司

新北市新莊朱姓兄弟檔因後座胞兄沒戴安全帽被福營派出所員警攔下，想不到不服取締竟辱警三字經還拒捕，吃上妨害公務、公然侮辱官司。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-09 17:21:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊朱姓兄弟檔騎機車雙載，因後座的胞兄沒戴安全帽，被福營派出所警員攔下，未料兩兄弟不願配合，求情開單不成，竟怒罵警員「爛軟警察」、「X你娘咧」、「臭俗仔」等不雅言語，並推擠拉扯警方，警方見狀啟動快打機制，出動7名警力壓制、當場逮捕兩兄弟。

這起案件發生在8日晚間9時許，福營所兩名警員巡邏途經新莊區福營路段，發現36歲的朱男騎機車載39歲的哥哥，2人都沒戴安全帽，攔下機車盤查，朱姓兄弟檔苦苦哀求不要開單。

未料朱姓兄弟求情不成，見到員警仍執意開單，態度轉而囂張，開始怒罵員警三字經等髒話，員警制止無效逮捕朱姓兄弟，壯碩的2人還拒捕反擊，警方通報支援，在優勢警力下將2人逮回偵訊，全案依妨害公務、公然侮辱罪嫌法辦，只因不服500元未戴安全帽罰單，吃上2條官司，今天送辦，可謂得不償失。

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