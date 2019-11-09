為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

太魯閣號遭電纜擊中「窗破車頂毀」 劇烈震動乘客驚

太魯閣號列車玻璃出現碎痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

太魯閣號列車玻璃出現碎痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

2019-11-09 13:00:10

〔記者何玉華／新北報導〕台鐵256車次太魯閣號列車，昨晚約11時51分通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致車頭玻璃破裂、停駛，當時新北市原住民籍議員楊春妹正好在車上，拍下當時旅客下車等待接駁的情形，她說，劇烈的震動讓旅客恐慌，幸好大家都平安無事。

楊春妹事發後在臉書貼文報平安，並搭乘接駁車抵達花蓮火車站；楊春妹搭乘的是21:39分開往花蓮的太魯閣號列車，預計在零晨0:15抵達花蓮，但列車行進和平站途中，突然感受到有重物掉下來，車體發生劇烈震動及好大聲音，「好可怕喔!」，她形容，當時車上的人都覺得恐慌。

她座位左後方的玻璃出現碎裂，火車頭的玻璃也有嚴重撞擊的裂痕，隨後下車到和平車站等待接駁車。雖然飽受驚嚇，但她「感謝主，所有乘客都平安無事!」

太魯閣號火車頭玻璃有嚴重撞擊的裂痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

太魯閣號火車頭玻璃有嚴重撞擊的裂痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

飽受驚嚇的乘客下車在月台等候。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

飽受驚嚇的乘客下車在月台等候。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
太魯閣號遭電纜擊中「窗破車頂毀」 和平-漢本列車延誤
2019-11-09 08:10

太魯閣號遭電纜擊中「窗破車頂毀」 和平-漢本列車延誤
太魯閣峽谷音樂節週六登場 車輛禁行須搭接駁車
2019-10-23 11:48

太魯閣峽谷音樂節週六登場 車輛禁行須搭接駁車
自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷

自住剛需撐買氣　中大坪數產品熱銷
法西颱風襲日 千葉縣仍有30萬戶停電
2019-09-12 22:53

法西颱風襲日 千葉縣仍有30萬戶停電
俄國神秘潛艇火災14死 普廷要求國防部長親自善後
2019-07-04 20:16

俄國神秘潛艇火災14死 普廷要求國防部長親自善後
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
太魯閣峽谷馬拉松今晚開放報名 楊俊瀚領軍代言
2019-06-14 16:39

太魯閣峽谷馬拉松今晚開放報名 楊俊瀚領軍代言

網友回應

新北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播