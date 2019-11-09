太魯閣號遭電纜擊中「窗破車頂毀」 劇烈震動乘客驚

太魯閣號列車玻璃出現碎痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

2019-11-09 13:00:10

〔記者何玉華／新北報導〕台鐵256車次太魯閣號列車，昨晚約11時51分通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致車頭玻璃破裂、停駛，當時新北市原住民籍議員楊春妹正好在車上，拍下當時旅客下車等待接駁的情形，她說，劇烈的震動讓旅客恐慌，幸好大家都平安無事。

楊春妹事發後在臉書貼文報平安，並搭乘接駁車抵達花蓮火車站；楊春妹搭乘的是21:39分開往花蓮的太魯閣號列車，預計在零晨0:15抵達花蓮，但列車行進和平站途中，突然感受到有重物掉下來，車體發生劇烈震動及好大聲音，「好可怕喔!」，她形容，當時車上的人都覺得恐慌。

她座位左後方的玻璃出現碎裂，火車頭的玻璃也有嚴重撞擊的裂痕，隨後下車到和平車站等待接駁車。雖然飽受驚嚇，但她「感謝主，所有乘客都平安無事!」

太魯閣號火車頭玻璃有嚴重撞擊的裂痕。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

飽受驚嚇的乘客下車在月台等候。（擷圖自新北市議員楊春妹臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法