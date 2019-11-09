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太魯閣號遭電纜擊中「窗破車頂毀」 劇烈震動乘客驚
2019-11-09 13:00:10
〔記者何玉華／新北報導〕台鐵256車次太魯閣號列車，昨晚約11時51分通過花蓮和平站時，集電弓斷落纏繞電車線，導致車頭玻璃破裂、停駛，當時新北市原住民籍議員楊春妹正好在車上，拍下當時旅客下車等待接駁的情形，她說，劇烈的震動讓旅客恐慌，幸好大家都平安無事。
楊春妹事發後在臉書貼文報平安，並搭乘接駁車抵達花蓮火車站；楊春妹搭乘的是21:39分開往花蓮的太魯閣號列車，預計在零晨0:15抵達花蓮，但列車行進和平站途中，突然感受到有重物掉下來，車體發生劇烈震動及好大聲音，「好可怕喔!」，她形容，當時車上的人都覺得恐慌。
她座位左後方的玻璃出現碎裂，火車頭的玻璃也有嚴重撞擊的裂痕，隨後下車到和平車站等待接駁車。雖然飽受驚嚇，但她「感謝主，所有乘客都平安無事!」