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輔選大選指標區 蔡英文：台灣守不住就是民主自由的失敗

蔡英文表示，若台灣守不住就是民主自由價值的失敗。（記者周湘芸攝）

蔡英文表示，若台灣守不住就是民主自由價值的失敗。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 12:55:31

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第7選區（板橋東區61里）現任民進黨立法委員羅致政尋求2020連任，今天在板橋舉行「總統蔡英文立委羅致政連任競選總部」成立大會，蔡英文出席活動除細數過去3年政績，致詞時更重申，「很多不民主國家都認為台灣是民主自由的開端，若台灣守不住就是民主自由價值的失敗。」

隨著選戰倒數，蔡英文今一早到新北連跑2場活動，第2站來到板橋替羅致政競總成立站台，她致詞時指出，板橋對她來說是熟悉的地方，當年選新北市長，大街小巷和菜市場都拜票過，謝謝大家從那時候開始一路支持，而板橋區一直被視為選戰的指標地區，「若板橋會贏，全國就會贏；若立委羅致政、張宏陸當選、蔡英文就會當選；所以台灣要贏，板橋就要先贏。」

談到主權議題，她也指出，現在國際社會都在看，台灣要用選票告訴全世界，台灣人有決心要守護自己的國家主權，希望讓民主自由能代代傳承給子孫。

另外，蔡英文也說道，隨著經濟發展持續成長，政府也逐漸擴大對長者的照顧、幼兒的補助，希望年輕人敢生敢養，國家會一起幫忙養，讓社會照顧更周全。國防方面，台灣國軍越來越有志氣、保衛國家的決心也越來越強。希望2020連任能再用4年讓社會照顧更周全。

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