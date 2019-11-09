下週與韓國瑜合體？ 侯友宜「隨緣」

新北市長侯友宜被問到何時與韓國瑜合體時，表示「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」。 （記者何玉華攝）

2019-11-09 12:23:40

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（9）日在基隆走透透，預計下週末16、17兩天將到新北市，外界預期屆時可能看到開始輔選的新北市長侯友宜與韓國瑜同台；不過，侯友宜今天表示，「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」。

國民黨新北市第8選區（中和76里）立委提名人邱烽堯，預計在17日下午3點成立與韓國瑜的中和聯合競選總部，同時也將邀請侯友宜出席，邱烽堯競選辦公室表示，屆時久未謀面的「禿子與漢子」可望合體。

侯友宜今天在第6選區（板橋西區65里）立委提名人林國春的政見說明活動前，被問到是否將與韓國瑜合體時表示，不知道韓國瑜什麼時間來，16、17兩天不但市政行程很忙，也有立委的候選人已經邀約好的，他必須去幫忙，「碰得上，碰；碰不上，就隨緣」，強調他還是市長的角色，先拚市政，但他不會忘了自己另外一個（政黨）的角色，他會把兩個角色做好，但最重要的角色還是市長。

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