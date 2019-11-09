展開輔選行程 侯友宜：選舉場不希望看到事務官

新北市長侯友宜利用假日展開第一場公開輔選行程，首場為同為警察出身的林國春（右），現場還有許多兩人熟識的警界前後期朋友，氣氛相當熱絡。（記者何玉華攝）

2019-11-09 11:43:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜在完成市政總質詢、向議會報告明年度的總預算案後，今（9）日開始立法委員的公開輔選行程，第一站替同為警察出身的第6選區（板橋西區65里）國民黨提名人林國春站台，他強調「行政中立」，會利用假日或下班的餘裕時間，輔選自己認同的國民黨優秀的立法委員提名人，還說不希望看到事務官、尤其是身為幹部的長官，出現在選舉場合。

侯友宜說，他當事務官一輩子，都嚴格律定自己行政中立，他要以身作則，今天的輔選行程除了維護首長安全的隨扈，沒有市府人員到場，也沒有使用市府配給的公務車；他強調，所有的事務官不可以違反行政中立，他也不想在任何（選舉）場所看到任何公務體系、尤其身為幹部的長官們在現場。

侯友宜輔選林國春，對手是行政院長蘇貞昌的子弟兵張宏陸，被外界解讀為是蘇貞昌、侯友宜的延伸戰，侯友宜笑稱，從來沒有這樣認為，跟張宏陸認識多年，他平常也蠻認真的，選舉是良性的競爭，不要分黨派色彩，好好地把自己的想法說出來，好跟不好，讓選民可以判斷，不是誰跟誰的延伸戰。

新北市長侯友宜假日輔選，沒有使用市府配發的銀灰色公務車，改用個人的白色車輛。（記者何玉華攝）

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