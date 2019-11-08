她約炮嘿咻 男爽啪完才知「事件大條」

新北地檢署調查2人對話均未談及少女年齡，認定吳男不知少女未滿16歲不起訴。（記者陳慰慈攝）

2019-11-09 00:06:49

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子在友人聚餐活動中認識15歲少女，2人發生性行為，少女更因此懷孕，吳男被依對未滿16歲女子性交罪嫌送辦時表示，知道少女有在約炮，所以才約嘿咻，不知少女年齡，新北地檢署調查2人對話均未談及少女年齡，認定吳男罪嫌不足不起訴。

不起訴處分書指出，吳男出庭時供稱，參加友人聚餐認識少女，雙方互加微信好友，但2人聊天都未談及年紀、星座或畢業學校，因知道少女有在約炮，所以才會約他到家裡嘿咻。

少女也自承，沒跟吳男聊到年紀，不知道他是否知道自己才國中畢業，跟吳男嘿咻的確切時間她忘了，只知道當天肚子很餓，所以坐計程車去他家。

檢方勘驗2人的對話紀錄發現並未談及年紀，少女國中畢業後未繼續升學，吳男與她通話時間未受在校時間限制，加上少女言行舉止、裝扮與16歲女子無異，認定吳男不知少女未滿16歲，予以不起訴。

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