為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

新北教育預算比率降低 侯友宜：金額增加

新北市長侯友宜與教育局長張明文（左）、主計處長吳建國（右二），研究教育經費資料，侯友宜表示，明年度教育經費增加37億元。（記者何玉華攝）

新北市長侯友宜與教育局長張明文（左）、主計處長吳建國（右二），研究教育經費資料，侯友宜表示，明年度教育經費增加37億元。（記者何玉華攝）

2019-11-08 21:51:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（8）日到市議會報告明年度總預算案編列情形，市議員陳世榮指出，教育支出佔總預算案比率逐年下降，要如何創造優化的環境；新北市長侯友宜表示，教育預算並沒有減少，還增加了37億元，但陳世榮認為，金額雖然增加，比率卻是下降。

陳世榮指出，教育支出佔總預算比率逐年下降，2018年度決算數，教育支出只佔總預算34.27%，今年度預算數，教育支出占總預算33.03%，明年度預算只剩32.35%，若再扣除退休、撫卹給付及慰問金等人事費用，明年度教育預算只有483億5560萬元，佔總預算只剩27.06%。

教育局長張明文表示，人事費的編列，全國都是一樣編列在教育預算中；侯友宜也表示，教育預算並沒有減少，反而是增加了37億元；整體來看，是因為總預算增加造成教育支出比率變少，對於議員希望教育經費可以隨比率增加，市府會再檢討適度做調整。

新北市議員陳世榮指出，新北市教育支出佔總預算比率逐年降低。（記者何玉華攝）

新北市議員陳世榮指出，新北市教育支出佔總預算比率逐年降低。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
打造新北成為老人樂活環境 侯友宜「醫動養」三管齊下
2019-11-07 11:28

打造新北成為老人樂活環境 侯友宜「醫動養」三管齊下
確定啟動輔選！ 侯友宜鬆口：行政中立仍應扮演政黨角色
2019-11-08 18:15

確定啟動輔選！ 侯友宜鬆口：行政中立仍應扮演政黨角色
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
中央加碼2到3歲幼兒補助 侯友宜：地方財政困難仍願意承擔
2019-11-08 18:06

中央加碼2到3歲幼兒補助 侯友宜：地方財政困難仍願意承擔
鬆口假日輔選 侯友宜與市政衝突仍以市政優先
2019-11-06 11:52

鬆口假日輔選 侯友宜與市政衝突仍以市政優先
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！
新北市「運動中心2.0」計畫 侯友宜擔任一日店長
2019-11-04 14:48

新北市「運動中心2.0」計畫 侯友宜擔任一日店長

網友回應

新北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播