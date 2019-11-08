新北教育預算比率降低 侯友宜：金額增加

新北市長侯友宜與教育局長張明文（左）、主計處長吳建國（右二），研究教育經費資料，侯友宜表示，明年度教育經費增加37億元。（記者何玉華攝）

2019-11-08 21:51:46

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜今（8）日到市議會報告明年度總預算案編列情形，市議員陳世榮指出，教育支出佔總預算案比率逐年下降，要如何創造優化的環境；新北市長侯友宜表示，教育預算並沒有減少，還增加了37億元，但陳世榮認為，金額雖然增加，比率卻是下降。

陳世榮指出，教育支出佔總預算比率逐年下降，2018年度決算數，教育支出只佔總預算34.27%，今年度預算數，教育支出占總預算33.03%，明年度預算只剩32.35%，若再扣除退休、撫卹給付及慰問金等人事費用，明年度教育預算只有483億5560萬元，佔總預算只剩27.06%。

教育局長張明文表示，人事費的編列，全國都是一樣編列在教育預算中；侯友宜也表示，教育預算並沒有減少，反而是增加了37億元；整體來看，是因為總預算增加造成教育支出比率變少，對於議員希望教育經費可以隨比率增加，市府會再檢討適度做調整。

新北市議員陳世榮指出，新北市教育支出佔總預算比率逐年降低。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法