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立冬到了 小心冬令進補不成反傷身！

中醫師許雅婷建議，民眾應視體質進補，若因此出現不適症狀，應立即調整進補次數和食用份量。（台北慈濟醫院提供）

中醫師許雅婷建議，民眾應視體質進補，若因此出現不適症狀，應立即調整進補次數和食用份量。（台北慈濟醫院提供）

2019-11-08 18:49:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕一名30多歲男性上班族日前因臉上痘痘大量增加，便秘、睡不好而前來台北慈濟醫院就診，中醫師許雅婷發現病患因天氣變涼，日前幾乎每天吃薑母熬煮而成的補湯，導致火氣增加，除了開立降火氣中藥，並勸病患暫時停止補湯類飲食，數天後男子症狀就大幅改善，許雅婷建議，民眾應視體質進補若因此出現不適症狀，應立即調整進補次數和食用份量，以免反傷身。

黃帝內經提到「冬不藏精，春必病溫」，意指人們若未再冬天儲備一定能量，來年春天或天氣變化大時，就容易生病受涼，8日為24節氣中的立冬，人們熱愛食補的季節也隨之展開，但許雅婷指出，並非所有人都適合食補。

以中醫常見的「十全大補湯」為例，其藥材是由可補血的四物（當歸、川芎、芍藥、熟地）；可健脾補氣的四君（人參、白朮、甘草、茯苓）和具補氣溫養功效的黃耆、肉桂所組成，能補氣、補血、滋陰、溫養。

許雅婷說，十全大補湯適合腎虛體質者服用，腎虛體質與年齡相關，除了年長者外，易手腳冰冷者、天冷或天氣變化時容易腰痠背痛者、小便頻繁者、夜尿多者和易耳鳴者皆是。

她提到，補湯具補氣之效，具感染症狀如發燒、喉嚨痛、咳嗽、黃痰、身上有傷口者不宜食用，以免感染症狀不易痊癒。此外，女性生理期間若食用此類補湯，恐導致經血過多；補湯中的食、藥材也會影響三高患者或腎臟病患者的病情，應多加留意。

許雅婷說，近年冬天不似往年寒冷，民眾應視體質進補，若因進補出現不適症狀，如口乾舌燥、便秘、長痘痘、睡不好、流鼻血，應拉長每次進補的間隔時間或減少每次食用的份量；也可前往中醫診間，由醫師評估體質，選擇適合自己的進補方式。

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