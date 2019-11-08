為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

中央加碼2到3歲幼兒補助 侯友宜：地方財政困難仍願意承擔

侯友宜表示，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔。（記者周湘芸攝）

侯友宜表示，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 18:06:37

〔記者周湘芸、何玉華／新北報導〕教育部和衛福部昨天宣布，明年1月起，0到2歲補助將加碼延長至3歲，幼兒送準公共保母及準公共托嬰中心，家長可領到6000元。對此，新北市長侯友宜今在議會被問到是否跟進？他表示，不清楚是依照慣例中央負擔85％、地方15％，還是中央全額買單，雖然新北財務拮据，但若需要地方還是願意承擔、負擔。

市議員洪佳君今天在議會指出，中央昨天宣布，明年將0到2歲幼兒補助延伸至3歲，但新北財政困難，是否有經費因應？侯友宜表示，目前還不清楚6000元是中央協助買單，還是地方部分負擔？若依照以往慣例中央負擔85％、地方15％，加上原先新北針對0到2歲的托育準公共化加碼補助，市庫明年將多增加1億4700多萬預算。

侯友宜表示，新北財務拮据，中央既然宣布了，就希望中央全部買單，但若需要地方負擔，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇貞昌圖解2-3歲托育補助：幸福更加碼！
2019-11-08 08:43

蘇貞昌圖解2-3歲托育補助：幸福更加碼！
2至3歲托育補助明年加碼6億 1.6萬名幼兒每月可領6千
2019-11-07 16:11

2至3歲托育補助明年加碼6億 1.6萬名幼兒每月可領6千
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
蔡總統昨宣布托育補助無縫接軌 林萬億：空窗惹怨調整政策
2019-11-08 16:46

蔡總統昨宣布托育補助無縫接軌 林萬億：空窗惹怨調整政策
避免托育空窗期 2~3歲童補助加碼
2019-11-08 05:30

避免托育空窗期 2~3歲童補助加碼
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

新北市今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播