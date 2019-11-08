中央加碼2到3歲幼兒補助 侯友宜：地方財政困難仍願意承擔

侯友宜表示，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 18:06:37

〔記者周湘芸、何玉華／新北報導〕教育部和衛福部昨天宣布，明年1月起，0到2歲補助將加碼延長至3歲，幼兒送準公共保母及準公共托嬰中心，家長可領到6000元。對此，新北市長侯友宜今在議會被問到是否跟進？他表示，不清楚是依照慣例中央負擔85％、地方15％，還是中央全額買單，雖然新北財務拮据，但若需要地方還是願意承擔、負擔。

市議員洪佳君今天在議會指出，中央昨天宣布，明年將0到2歲幼兒補助延伸至3歲，但新北財政困難，是否有經費因應？侯友宜表示，目前還不清楚6000元是中央協助買單，還是地方部分負擔？若依照以往慣例中央負擔85％、地方15％，加上原先新北針對0到2歲的托育準公共化加碼補助，市庫明年將多增加1億4700多萬預算。

侯友宜表示，新北財務拮据，中央既然宣布了，就希望中央全部買單，但若需要地方負擔，只要能照顧孩子，即便有再大的困難都願意承擔。

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