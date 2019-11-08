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假造桃園、台南淹水照片 網友被送辦結果是…
2019-11-08 16:33:30
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市李姓男子今年7月、8月分別在個人臉書與倒蔡（英文）行動黨社團，張貼「快回家，桃園家淹水了」、「台南淹水了，其邁在哪裡？」文字圖片，調查局認為李男此舉引發社會不安及恐慌，依散布不實訊息罪嫌將他送辦，新北地檢署調查認為，照片明顯為合成照，難認李男主觀上有意圖致使民眾誤信桃園、台南淹水嚴重而產生恐慌，今將李男不起訴。
庭訊時，李男坦承貼文，供稱因看到先前台南、桃園發生災情新聞，想提醒政府注意，所以在網路上找了圖片合成文字。
檢方認為，李男貼文僅有「桃園家淹水了」、「台南淹水了」等文字，並未具體指出兩地有何淹水災情與嚴重程度，認定他並無使公眾產生恐慌意圖，加上圖片文字及白底光線明顯與周遭景物不同，照片有明顯壓縮痕跡，一般人一看就知道是合成照非真實災害照，因此認定李男無主觀犯意，予以不起訴。