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涉掏空蘋果西8.8億 前老總求千萬交保無效延押2個月

生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，涉以買賣土地及借款方式掏空公司，新北地院上月24日開庭，羈押中的孫女請求交保，因孫女羈押期將於下週二屆滿，新北地院審酌後認為孫女仍有逃亡之虞，今裁定延長羈押2個月，可抗告。（資料照）

生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司前總經理孫幼英，涉以買賣土地及借款方式掏空公司，新北地院上月24日開庭，羈押中的孫女請求交保，因孫女羈押期將於下週二屆滿，新北地院審酌後認為孫女仍有逃亡之虞，今裁定延長羈押2個月，可抗告。（資料照）

2019-11-08 14:19:59

〔記者陳慰慈／新北報導〕生產知名飲料蘋果西打的大西洋飲料公司（1213）前總經理孫幼英，涉以買賣土地及借款方式掏空公司，新北地院上月24日開庭，羈押中的孫女請求交保，表示可繳交1千萬院保金，檢方反對表示，孫女持有美國護照，若逃亡美國，在無司法互助狀況下，可能會跟涉嫌殺害女友的港男陳同佳一樣，無法接受我國司法審判，因孫女羈押期將於下週二屆滿，新北地院審酌後認為孫女仍有逃亡之虞，今裁定延長羈押2個月，可抗告。

檢調調查，孫幼英與前財務經理鍾素娥涉嫌以買賣土地及借款方式，掏空大西洋飲料公司，孫幼英又被查出，利用假發票交易侵占款項，挪為自己所用，2人行為導致大飲公司受有8億8000多萬元損害。

檢方於今年8月間依違反證券交易法等罪嫌起訴2人，移審後，法院裁定孫幼英2000萬元交保，但她因覓保無著而繼續羈押。

法院上月24日首度開庭，孫女否認犯行，並請求交保，檢方持反對意見指出，孫女涉犯重罪，且有美國護照，若逃亡美國，在無司法互助狀況下，可能會跟陳同佳一樣，無法接受我國司法審判，建請繼續羈押。

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