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雙11來襲！新北市圖借書享好康 還有「光棍」書展、單身限定閱讀座

新北市立圖書館推出光棍節限定的「單人專屬閱讀座」。（記者周湘芸攝）

新北市立圖書館推出光棍節限定的「單人專屬閱讀座」。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 13:29:31

〔記者周湘芸／新北報導〕雙11購物、光棍節來臨，新北市立圖書館推出優惠，11月9日至11日於總館借書即可享路易莎咖啡89折抵用券（每日限量111張）；11日於土城分館、三峽分館和汐止分館更有借書送蔬果、金牛角麵包，以及光棍節限定的「單人專屬閱讀座」、「光棍宣言」主題書展。

雙11購物節即將開跑，新北市立圖書館今年準備「閱讀狂歡」優惠活動，民眾只要於11月9日至11日到總館借5本書，便可獲得露易莎咖啡89折抵用券，讓民眾享受一邊看書一邊喝咖啡的悠閒；位於菜市場樓上的土城分館11日當天，除推出借書送好書活動，讀者還可任選1樣圖書館準備的蔬果免費帶回家；三峽分館雙11借書則可免費兌換在地特色美食金牛角麵包，數量有限，有興趣的民眾可前來搶好康。

另外，汐止分館也針對雙11打造VIP「單人專屬閱讀座」，優先禮讓單身民眾，搭配「光棍宣言」主題書展，讓每位讀者都有好書陪伴不孤單。詳細活動資訊可至新北市立圖書館網站查詢或洽詢電話2953-7868。

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