彌補無法升學缺憾 他投入資收工作10年發放100多萬獎學金

林宏典為彌補小時候無法升學缺憾，便投入資源回收工作，將所得創辦獎學金。（記者周湘芸攝）

2019-11-08 12:59:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市蘆洲區仁愛里長林宏典投入資源回收工作已10年，為鼓勵里內學生升學讀書，便將回收所得創辦獎學金，除了回饋鄉里，也彌補小時候因家境不好無法繼續升學的缺憾，現已累積發放100多萬元獎學金。

務農出身的林宏典國中畢業後考上私立高中，但因家中經濟無法負擔便中斷升學，看到同學們開心上學，與自己的生活型態愈來愈不同，便成為求學過程的一大缺憾。擔任里長後，為避免過去無法升學的憾事重演，便利用里內資源回收所得創建獎學金鼓勵學子珍惜就學機會，目前已經有750位學子受惠。

林宏典表示，仁愛里的志工人數至少120人，環保志工、巡守隊、資收小隊等各司其職，每到週末便由他會率領大家投入回收工作，回收變賣的回饋金除規劃為獎學金鼓勵學子，也設置冬令救濟金、急難救助金及重要節慶關懷金等，照顧弱勢民眾。

另外，林宏典為維護社區環境，也定期巡視里內環境，號召志工大掃除、落實環境綠美化。先前仁愛里水湳街巷內的水湳綠地因住戶堆放雜物髒亂不堪，他便帶領環保志工和美術班師生動手整理，成功改造成民眾活動與休閒的小花園。

民政局長柯慶忠表示，林宏典連任4屆里長，平時熱心環保及各項公益，長期推動里內獎學金發放，同時致力推動環境綠美化，提升環境保護的觀念，打造優質友善的社區環境，連續7年榮獲里環境認證。

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