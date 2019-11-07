甜美櫻花妹掉手機 暖警「搜」車幫找回

杉浦小姐與友人們一起與熱心的警員合照，感謝他們幫忙找回手機。（記者吳昇儒翻攝）

2019-11-07 21:58:15

〔記者吳昇儒／新北報導〕日籍遊客杉浦小姐與友人聽聞平溪天燈揚名國際，4日下午專程搭計程車前往，剛抵達時卻發現手機遺落車上，只好再搭車追回瑞芳，並到派出所請求協助。警方與杉浦小姐溝通後，即刻聯繫火車站附近排班的計程車，詢問後找到載客的司機，但車上卻沒有看到手機。員警便上車「搜索」，成功在座位夾縫中找回杉浦小姐的手機。

瑞芳派出所警員廖冠綸、吳其憲詢問後得知，杉浦小姐與3名友人從台北搭火車到瑞芳火車站，再從瑞芳搭計程車到平溪，但是下車後杉浦小姐準備拿手機出來拍照，卻發現手機遺落在車上，一行4人便搭計程車趕返瑞芳，希望能夠找到剛剛那輛計程車，但返程時卻發現沒有人記得該車車牌，十分苦惱。

好心的計程車司機便建議4人，先到瑞芳派出所請警方協助，也許能幫忙調閱周邊監視器，循線找到載客的計程車。

廖、吳二員突然想到4名遊客是在瑞芳火車站前搭計程車，也許排班的司機們會知道是誰載到杉浦小姐她們，馬上到火車站前向計程車司機詢問；經過司機們相互聯繫，終於找到載客的運將，但他卻稱沒看到車上有手機，擔心已經被後來搭車的乘客拿走了。

廖員認為手機遺失在車上的可能性最大，不願放棄希望，拜託司機回到出所一趟。最後，在廖和李員地毯式尋找下，從後座椅墊下夾縫內找到手機。

杉浦小姐親眼見到員警如此熱心，激動得掉下眼淚，同行友人則開心地大聲歡呼，不斷地感嘆台灣警察真是熱心、親切，找回手機她們才能安心地繼續旅行。

警員從計程車後座夾縫中找到杉浦小姐的手機。（記者吳昇儒翻攝）

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