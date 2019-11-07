服務近萬小時 長照志工獲頒特殊貢獻獎

新北市長侯友宜頒獎給特殊貢獻獎得主葉純純。（記者陳心瑜攝）

2019-11-07 19:21:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市衛生局長照志工大隊長、63歲志工葉純純，退休後就到土城衛生所當志工，12年來，累積將近一萬小時的時數，今天獲頒新北市長侯友宜頒發特殊貢獻獎。而葉純純的丈夫呂春吉退休後，夫妻倆一同擔任志工，兩人每天都到土城衛生所服務，葉純純笑說，當志工可以學習如何與人相處、提升EQ，尤其是面對年輕人，讓她也常保年輕的心，好像也成了小伙子，更可以預防失智、老人痴呆。

土城衛生所主任林泉洋形容葉純純「刻苦耐勞，任勞任怨」。而葉純純在衛生所擔任櫃台值班、門診、活動支援，並參與失智守護天使、佈老志工、食品衛生志工、長照志工及戒菸戒檳與母乳志工等培訓，保健業務樣樣精通，在居家關懷、電話問安、失智症宣導及協助行政庶務，是醫護人員的好幫手。

葉純純表示，她同時在衛生局、衛生所及戶政所擔任志工，多年前父親意外身亡，擔任志工的母親在志工伙伴陪伴下，全家人一步步走出陰霾，讓她深刻感受到志工的力量，因此51歲退休時，一頭栽進志願服務的行列。

侯友宜表示，衛生局有衛生及長照志工5071人，光是今年1到6月的總服務時數就有88萬8千小時、服務人次3百30萬，那怕是以1小時150元計算，僅半年的產值就高達1億3千多萬元，志工真的是新北市最寶貴的資源。

侯友宜說，說好話需要好的修養，做好事更是不簡單，志工們以熱忱及微笑不間斷地為民眾提供優質的服務及就醫陪伴，處處散播愛心、關懷與健康、幸福，值得敬佩。

呂春吉說，他相當好奇，為什麼太太當志工比以前工作還忙？4年前退休時，他決定加入志工行列，現在夫妻倆天天一起到土城衛生所當志工，享受付出的快樂。

衛生局指出，今天共頒發九十五位永恆白金獎（十年、兩千小時）、一百廿五位長青銀質獎（五年、一二五○小時）；以及一八八位馨芽銅質獎（服務滿兩年且服務五百小時以上）。績優團隊獎則有新北市立聯合醫院板橋及三重兩院區，以及衛生福利部立樂生療養院，還有十隊獲得評鑑優良團隊獎。

新北市長侯友宜（中）和獲獎志工合影留念。（記者陳心瑜攝）

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