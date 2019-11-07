新北再獲4千萬第二波秋冬遊補助 觀旅局強攻國民旅遊

新北市再度申請第二波補助獲准，金額也是4千萬元（即4萬個名額），即日接受住宿遊客申請。（觀旅局提供）

2019-11-07 22:44:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕交通部觀光局補助各縣市的「秋冬遊住宿優惠」（即每人住宿補貼1千元），新北市第一波4千萬元，不到兩個月，就全部申請完畢，近日再度申請第二波補助獲准，金額也是4千萬元（即4萬個名額），即日接受住宿遊客申請。

觀光旅遊局長張其強說，從這個月中旬，新北市政府將推出新北歡樂耶誕城、新北溫泉節等多項熱門活動，包括境內旅宿業、伴手禮及觀光工廠等，超過60家新北市觀光業者，首度以「大型媒介會」的方式，走出新北，與台中市在地超過百家旅行社業者面對面交流，鎖定中部地區民眾，主打秋冬假期，到新北看燈、泡湯、賞美景，嚐美食。

張其強說，今年8月中國宣布暫停自由行以來，國內觀光業者感受明顯衝擊，新北市政府觀光旅遊局，鎖定國民旅遊市場，第一次結合市內旅館業、溫泉業、觀光遊樂業、伴手禮、觀光工廠及農特產品業者，前往臺中與在地旅行業者交流，並推出許多優惠方案，歡迎中部地區的朋友，可以接洽當地旅行社，揪團一起玩新北、住新北。

觀旅局預估11、12月新北旅館住房率還會繼續成長，張其強也呼籲交通部觀光局，能夠採更彈性的作法，只要在今年底以前，凡是來新北的住宿旅客，符合規定提出申請的，都可以公平得到一人一次的秋冬遊補助，不要受限於縣市補助總額是否用完的硬性規定。

新北市進入旅遊旺季，觀迎外縣市民眾前來。（觀旅局提供）

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