宗博館建館18年跨宗教交流有成 三特展共襄盛舉

宗博館將於9日起舉辦3項書法特展。（記者翁聿煌攝）

2019-11-07 19:50:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和區的世界宗教博物館9日將歡度18歲生日，宗博館是全世界首座以世界宗教為主題的博物館，9日館慶當天，適逢「世界宗教和諧日」，宗博館將邀請佛教、基督教長老教會、中華天帝教、道教、東正教（台灣基督教正教會）、印度、伊斯蘭教、天主教等宗教代表，以各宗教最神聖的祈福方式及宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，祝賀宗博館生日快樂。

宗博館館長陳國寧說，當天邀請鼓往金來鼓樂藝術團表演「風入松、虎虎生風」2首好聽曲目，同時舉辦「2019年尊勝會榮董手印典禮」，感謝大家長期護持館內各項營運，永續傳遞世界宗教博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師「愛與和平」理念。

陳國寧說，館內也會有「愛與和平兩岸書法交流特展」、「千年摩崖·刻經碑拓特展」、「漢字記憶空間特展」3檔特展同步開幕，增添館慶的歡樂氛圍，展期至明年4月12日。

其中延續2015年李義弘教授策劃「愛與和平書藝創作特展」精神，今年「愛與和平兩岸書法交流特展」禮請張志鴻、陳建貢2位老師合力擔任策展人，集結兩岸24位書家119件作品，以書法於棉宣中遊藝黑白，提供觀眾精神饗宴。

了意法師說，「愛與和平兩岸書法交流特展」、「千年摩崖·刻經碑拓特展」2檔以傳統「書法」為藝術表現的特展，搭配漢字記憶空間科技「漢字樹」互動體驗和四大非遺手作體驗，希望帶給參觀民眾不同的視野。

宗博館慶祝建館18周年，館內有3檔特展同步開幕。（記者翁聿煌攝）

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