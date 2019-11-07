建商回饋好方便 住家樓下就有YouBike

建商回饋設置的YouBike站，對住戶來說，相當方便。（新北市政府交通局提供）

2019-11-07 15:36:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市因建案開發捐站的板橋區「環河西大漢街口」及鶯歌區「鳳福公園」兩處公共自行車租賃站，將於11月8 日啟用，對周邊民眾通勤、通學、轉乘捷運將更方便。

新北市交通局綜合規劃科科長陳建成表示，目前開發案若享有容積獎勵或容積移轉超過一定面積，會建議開發單位優先評估捐贈YouBike場站作為交通配套，不僅響應綠色運輸，也為居民打造便捷的通勤通學環境。

陳建成說，「環河西大漢街口」站位於大漢街近環河西路4段附近，設置40車位，地處江翠北側重劃區大漢溪旁，啟用後，方便民眾騎YouBike至捷運新埔站及年底啟用的環狀線新埔民生站轉乘通勤、通學。

鶯歌區「鳳福公園」站也是建商捐贈，位於鳳吉一街191號前，設置40車位，鄰近的鳳福公園是一全新啟用的特色公園，以「貓頭鷹與海洋風」為主題打造的地景式遊戲場，非常適合家長帶孩子共遊。

另外，板橋區文化路1段的「健華新城社區」站，已完成電力供應，8日啟用，共設置52車位，鄰近致理科技大學及社區，可與「捷運新埔站（2號出口）」、「板橋車站」及「中山國中」等場站串連，滿足轉乘需求。

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