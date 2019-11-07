開放4年無監視器、設備老舊 新北「這公園」藏安全隱憂

新莊雙鳳公園設備老舊且無監視器。（記者周湘芸攝）

2019-11-07 15:33:28

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區雙鳳公園自2015年開放，為當地民眾休閒去處，但市議員何淑峯指出，該處有不少家長帶孩童前往遊憩，卻沒有安裝任何監視器，加上設備、遊樂器材老舊，安全性大幅下降。對此，新莊區公所經建課秘書謝欣芸指出，遊具設備已針對損壞處進行初步修繕，預計配合明年初園內設備全面汰換，一併加裝監視器。

何淑峯服務處今早邀集新北市府警察局、農業局及區公所到場會勘，要求雙鳳公園應加裝監視器，並汰換老舊設施。她表示，該處無論平日、假日都有不少孩童及長輩前往休閒遊憩，卻沒有一支監視器能保障安全，加上遊憩設備老舊，不僅有溜滑梯破裂積水造成孩童遊戲上不便，蹺蹺板旁木板縫隙過大更曾讓不少孩童夾到手，質疑公園內處處藏有安全隱憂。

謝欣芸表示，雙鳳公園預計年底針對園內遊具及設備汰換工程進行發包，若工期順利將在明年3、4月完工，因考量新型遊具及環境設計與原先有所差異，也擔心工程施作期間破壞線路，因此將在完工後加裝園內監視器，且目前公園周邊已設有6支社區監視器輔助使用，暫無安全疑慮。

新莊雙鳳公園遊具設備藏安全隱憂。（記者周湘芸攝）

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