台澳消防員猛男美女年曆 登珠峰驚險攀岩亮相

新北市2020消防年曆封面主角（左起）：黃琛逸、Nathan Jenkins、鄭業生、牛振宇、Jeff Leech、鄭詮穎、任元平。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-07 15:55:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發布2020消防年曆，找來登上珠峰的新板義消分隊小隊長詹喬愉，及救護志工民生義消救護分隊小隊長曾若喬2名亮眼的女義消擔任3、11月主角，另找來10名台灣消防猛男及6名澳洲消防猛男亮出互尬體能、身材的消防年曆，吸引不少粉絲前來；新北市消防局也將消防年曆結合公益，推動新北市公益三箭，幫助弱勢。

消防年曆除混搭台灣、澳洲消防猛男，更加入詹喬愉、曾若喬2名亮眼的女義消，成為吸睛的焦點；其中3月主角，新板分隊山搜義消小隊長詹喬愉，綽號三條魚，是山搜界國際級的奇女子，平時協助山難搜救，更在去年登上世界第1高峰「聖母峰」，成為第2位攻頂成功的台灣女性；1月主角，瑞芳分隊隊員張言豪曾於休假於運動中心健身時，遇民眾到院前失去呼吸心跳，主動實施CPR救活民眾。

今天的台澳消防年曆發表中，也有7名澳洲消防猛男出席，依序為1月主角Ben Wallace、8月主角Mattew Parker、Aaron Ficheroux、10月主角Cameron Simpson及11月主角Mattew Parker。

今天的另一項重點，就是台澳消防猛男、女義消不但同場發布消防年曆，更以健美的台澳消防員形象，為新北公益的新北市愛心大平台發聲，除透過捐贈發票取得年曆，更可取得授權，跨國將消防年曆賣到國外，宣揚愛心無國界。

新北市消防局也逐一介紹消防年曆主角：1月張言豪、Ben Wallace；台澳消防員水帶接力、2月楊謹宇持破壞勾；3月，登上珠峰的第一位女義消詹喬愉秀出驚險的攀岩，展現她在山搜領域的專業；4月黃琛逸舉重；5月任元平持破壞斧；6月鄭詮穎海邊涉水救溺、7月安和分隊長牛振羽持拋繩槍、8月程國展、黃琛逸、Mattew Parker、Aaron Ficheroux，共划消防艇；9月劉東朋操作搜救犬；10月洪大洋、Cameron Simpson戴上拳擊套，意欲迎擊災害；11月女義消曾若喬、Mattew Parker、騎乘救護腳踏車，守護市民生命；12月鄭業生、鄭詮穎；架梯水帶接力。

三月：新北市消防局今天發布2020消防年曆，找來登上珠峰的新板義消分隊小隊長詹喬愉擔任女主角，格外吸睛，另找來10名台灣消防猛男及6名澳洲消防猛男亮出互尬體能、身材的消防年曆，吸引不少粉絲前來；3月主角：詹喬愉，登上珠峰的台灣第一位女義消。（記者吳仁捷翻攝）

一月主角：台灣消防員張言豪、澳洲消防員Ben Wallace。（記者吳仁捷翻攝）

七月主角：消防分隊長牛振羽持拋繩槍。（記者吳仁捷翻攝）

六月主角：鄭詮穎海邊涉水救溺。（記者吳仁捷翻攝）

四月主角：黃琛逸舉重。（記者吳仁捷翻攝）

八月主角：程國展、黃琛逸、Mattew Parker、Aaron Ficheroux，共划消防艇。（記者吳仁捷翻攝）

十月主角：10月洪大洋、Cameron Simpson戴上拳擊套相對，意欲迎擊災害。（記者吳仁捷翻攝）

九月主角：劉東朋操作搜救犬。（記者吳仁捷翻攝）

十一月主角：女義消曾若喬、Mattew Parker、騎乘救護腳踏車，守護市民生命。（記者吳仁捷翻攝）

五月主角：任元平持破壞斧。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天發布2020消防年曆，找來登上珠峰的新板義消分隊小隊長詹喬愉，及救護志工民生義消救護分隊小隊長曾若喬兩名亮眼的女義消擔任女主角，另找來10名台灣消防猛男及6名澳洲消防猛男亮出互尬體能、身材的消防年曆，吸引不少粉絲前來；新北市消防局也將消防年曆結合公益，推動新北市公益三箭，幫助弱勢。（記者吳仁捷攝）

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