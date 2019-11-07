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新北不動產愛連網 整合地政資訊報你知

新北市政府地政局今年建置「新北不動產愛連網」（I-Land），整合全市地政資訊與各項加值應用服務功能，自11月11日起，新北市不動產買賣交易服務網將整併至愛連網。（記者賴筱桐攝）

新北市政府地政局今年建置「新北不動產愛連網」（I-Land），整合全市地政資訊與各項加值應用服務功能，自11月11日起，新北市不動產買賣交易服務網將整併至愛連網。（記者賴筱桐攝）

2019-11-07 12:55:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府地政局今年建置「新北不動產愛連網」（I-Land），整合全市地政資訊與各項加值應用服務功能，自11月11日起，新北市不動產買賣交易服務網將整併至愛連網，提供單一入口網站，民眾使用更省時方便。

地政局表示，過去「不動產買賣交易服務網」提供公告土地現值、地價統計資料、不動產交易安全專區及實價登錄資訊等，每月平均流量達23萬人次。今年建置愛連網，以地政資料為基礎，並藉由跨局處資料整合，提供多元方便的地政資訊查詢服務。

地政局說明，以往民眾使用率極高的「實價登錄」整併至愛連網後，除了保留原有的查價功能以外，還能透過3D圖像，分析全市各區交易價與交易量，此外，運用空間圖資套疊，讓使用者身歷其境，民眾還能透過比價清單，掌握市場行情，愛連網提供每期新北市住宅價格指數，整合多元的大數據資訊，供各界參考。

地政局指出，民眾只要至網站首頁點選「前往圖台」，再由「房地市場」下拉選單，點擊「實價登錄」查詢，並自行篩選行政區、交易類別、交易標的、物件類型及交易期間等條件，將可透過淺顯易懂的圖資或清單，顯示實價登錄行情。

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