保障原住民就業發展！新北為原民教師規劃「行政人才培力課程」

新北市政府教育局針對原住民族教師規劃「原民教師行政人才培力課程」。（新北市政府教育局提供）

2019-11-07 12:56:47

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局自109年度起，將針對原住民族教師規劃「原民教師行政人才培力課程」，保障原住民就業權利、維護原住民文化保存及發展，讓原住民教育人員除了教學，也能培養行政才能。

原住民教育人員行政培力課程由教育局協助教師組成專業社群，每個月舉行1次聚會，規劃系列課程及專題演講，邀請有經驗的校長、主任擔任講師，講解最新教育議題、分享行政經驗及案例研討，強化原住民族教師於教育行政方面的專業知能，同時鼓勵原民教師報考新北市候用主任甄選及候用校長甄選。

教育局表示，新北市原住民學生約有1萬多人，教師約有256人，根據《原住民族教育法》規定，原住民學生人數達全校學生人數2分之1的原住民重點學校，其主任、校長，應優先聘任、遴選原住民族已具主任、校長資格者。近年新北除與各師培大學合作培育原住民族公費師資，每年教師甄選更增設原住民族組，擴大原民籍教師師資來源。

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