堅持民主或向中國低頭？小英：2020顧主權就投蔡英文

蔡英文表示，全世界都在看，台灣2020是要堅持民主自由，還是向中國低頭。（記者周湘芸攝）

2019-11-07 12:24:12

〔記者周湘芸／新北報導〕2020大選倒數，蔡英文總統今到新北市樹林區鎮南宮參拜，並在廟埕前與民眾近距離對話，談到主權議題，她表示，過去3年來，中國的打壓越來越多，現在全世界都在看，台灣2020是要堅持民主自由，還是向中國低頭，「若顧主權就投蔡英文」。

蔡英文今到鎮南宮先是進入廟中參香祈福並與廟方晤談，緊接到廟埕與民眾近距離談話，她表示，在長照、幼托方面，準公共化幼兒園今年8月已經上路，也將持續增加2至3歲幼幼班數量，另外，除了長照2.0，明年更將編列400億預算照顧長者。

蔡英文表示，台灣社會目前最需要的就是照顧老人、小孩，而這些政策都需要國會過半支持，若國會沒過半，很多事都不能做。立委蘇巧慧平時除了跑地方，甚至還曾24小時守國會，希望選民再給4年支持，也呼籲大家政黨票投民進黨，讓總統好做事。

談到經濟成長，蔡英文再次重申，台灣經濟成長今年名列亞洲四小龍第1，也因為經濟好、政府有稅收，可以跟民眾分享，今年5月更實施大規模減稅，同時也要感謝行政院長蘇貞昌一同努力把基礎打好，讓人民有感。

蔡英文強調，過去3年來，中國的打壓越來越多，近期還發生香港事件，顯現出「主權守不住，民主自由就守不住，產業經濟就不會發展」，因此主權絕對不能退讓，現在全世界都在看，台灣2020是要堅持民主自由，還是向中國低頭，2020若顧主權就投蔡英文。

蘇巧慧指出，過去3年任內在蔡英文的協助下，捷運萬大線第一期工程已著手進行，還有板二計畫通水等，2020希望選民讓蔡英文繼續連任、蘇巧慧留守國會為大家做事。同時也預告，11月17日與蔡英文聯合競選總部將在育林國小舉辦成立大會。

蘇巧慧表示，11月17日與蔡英文聯合競選總部將在育林國小舉辦成立大會。（記者周湘芸攝）

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