打造新北成為老人樂活環境 侯友宜「醫動養」三管齊下

侯友宜打造新北成為老人樂活環境，從「醫、動、養」著手。（記者翁聿煌攝）

2019-11-07 11:28:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天指出，新北市老年人口逐年增加，為照顧好新北市的老人，他從「醫、動、養」三方面著手，第一是增加新北市的醫療院所，預計3年內病增加兩千張病床數 ，並在偏鄉增設「智能衛生所」，二是推動「動健康2.0」，增設「分齡共融遊戲區」，三是打造台灣首座「銀新未來城」，讓銀髮族的食、衣、住、行、育、樂一次滿足。

侯友宜今天上午參加「銀浪新創力國際週」高峰會，侯友宜首度揭露他對打造新北市成為老人樂活環境的完整構想，侯友宜指出，新北市已成為高齡化都市，「讓老人家過得健康、開心，是我當市長最大的挑戰」，他從在副市長任內就開始推動「老人共餐」、「動健康」、社區「老人關懷顧據點」，但是仍需要透過科技及創新來改變和成長。

在醫療資源方面，他認為過去中央忽視新北市的需求，大型醫院都集中在台北市，目前土城醫院明年即將啟用，他還要擴建新北聯合醫院的板橋院區，並且在三蘆地區規劃中大型醫院，3年要讓新北市增加2千張病床數，偏鄉衛生所智能化、達到遠距醫療功能，讓偏鄉長輩的就醫權益不受影響。

侯友宜說，他要推動「動健康2.0」，今年要在社區增設24座「分齡共融遊戲區」，明年度預定增設40座，提供長輩更多及適合的運動健身器材，訓練更多的「不老志工」，進駐各社區關懷照顧據點，指導老人家如何動健康。

侯友宜說，三重碧華國中原本因為海砂屋遷校，市府要把原址改建成為台灣首座「銀新未來城」，讓銀髮族的食、衣、住、行、育、樂一次得到滿足，「醫、動、養」三管齊下，讓新北市的長輩健康樂活。

新北市打造老人樂活環境，侯友宜從「醫、動、養」三管齊下。（記者翁聿煌攝）

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