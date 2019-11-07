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樹林河濱公園露營區招手 新手免裝備輕鬆體驗

樹林河濱公園露營區重新開幕營運。（新北市政府提供）

樹林河濱公園露營區重新開幕營運。（新北市政府提供）

2019-11-07 11:21:06

〔記者何玉華／新北報導〕新手露營體驗就來樹林河濱公園露營區!

新北市政府高灘地工程管理處指出，因契約結束重新招標暫停營運的樹林河濱公園露營區，經重新招商後，將於11月11日重新開幕營運，以新手露營體驗為主題，讓民眾能享受說走就走的免裝備輕鬆露營。開幕活動期間（11月11日起至12月12日）營位5折、免裝備方案8折。

高管處指出，樹林露營區內最大可容納38個營位，附近有棒壘球場、遙控賽車場及自行車道等運動設施環繞，且鄰近三鶯藝術村、鶯歌陶瓷博物館及三峽老街等生態豐富的人文景點，適合做為親子活動之場。

露營區重新招商後，新廠商以新手露營體驗為主題，打造免裝備就能入住的懶人露營，很適合親子同露。除基本營位出租外，也規劃各項新手教學體驗、免裝備入住體驗、手作工藝、棒壘球親子體驗營等系列活動，預約露營方式及相關活動內容可洽詢

樹林露營區粉絲團

（臉書搜尋「海灣部落樹林河濱公園露營區」）。

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