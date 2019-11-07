陪蘇巧慧給幼兒講故事 蔡英文笑：挑戰性蠻高的

蔡英文（左）與蘇巧慧（右）到幼兒園講故事給小朋友們聽。（記者邱書昱攝）

2019-11-07 11:05:40

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天和立法委員蘇巧慧一起到新北市樹林富雅幼兒園與小朋友講故事；蘇巧慧特別挑了一本訴說多元社會、文化的小兔子故事給小孩，從故事中學習不要歧視、偏見。蔡英文笑說，昨天晚上還有做功課、挑戰性蠻高的；蘇也開玩笑說，沒有比政策難。

蔡英文和蘇巧慧擔任講故事的阿姨，以故事、遊戲互動方式和小朋友講述多元社會、文化的概念，大班的小朋友們非常熱情回應；過程中兩人還不忘考考小孩子們兔子、紅蘿蔔的英文和台語。

談起幼兒教育政策，蔡英文說，幼兒托育準公共化政策受到家長們歡迎，0到2歲的兒童每個月有六千元補助，而上幼稚園的3到6歲幼兒也有學費補助，卻出現2到3歲這段空窗期的負擔，因此和行政院討論，增加幼兒園幼幼班的數量，並且2到3歲未進幼兒園者，繼續補助到3歲。

蘇巧慧也說，富雅幼兒園就是參與準公共化幼兒園政策的幼兒園，邀請蔡英文來參訪，證明這是一項可以繼續走下去、推行的政策；自己也大力推動共讀，希望爸爸媽媽能陪伴小孩說故事，不但會豐富語文能力、情感表達，還能從中學到小故事大道理。

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