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病患畏懼人工肛門 「3D立體腹腔鏡 」免除人工肛門之苦！

影像檢查發現秦媽媽直腸處的惡性腫瘤，但是傳統手術可能要破壞肛門令人畏懼。（台北慈濟醫院提供）

影像檢查發現秦媽媽直腸處的惡性腫瘤，但是傳統手術可能要破壞肛門令人畏懼。（台北慈濟醫院提供）

2019-11-07 10:55:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕69歲的秦媽媽一向健康，沒有癌症家族史，但近3、4個月發生時有時無的血便症狀，經大腸癌篩檢，糞便潛血檢查為陽性反應，到台北慈濟醫院大腸直腸外科進一步檢查，電腦斷層掃描發現秦媽媽直腸處有顆已侵犯周圍器官的5公分腫瘤，診斷為第三期直腸癌，呂宗儒醫師透過「3D立體腹腔鏡」執行微創新技術切除病灶，手術精準毋需破壞肛門，術後不用用人工肛門，秦媽媽術後配合輔助性化療，恢復順利。

呂宗儒說，最新研究指出，台灣大腸癌的發生率高達50%，已高於歐美國家40%的發生率，其中約有7-8成的大腸癌患者為自發性病症，無相關家族史，50歲後患者的發生原因與生活習慣、長期不當飲食的刺激有關；50歲前發病者則多受基因影響導致。

呂宗儒說，針對大腸直腸的惡性腫瘤，除傳統「開腹手術」、「單孔、多孔腹腔鏡」外，近年來新的「3D立體腹腔鏡」發展成熟，逐漸成為主流術式，他說明，治療大腸直腸癌，除了切除腫瘤本身外，醫師會多切除病灶周圍的部分腸道，以確保癌細胞切除乾淨，降低復發率，一般而言，大腸的切除範圍以病灶左右各5公分為安全距離，直腸則是以上下各2公分的安全距離為準。

呂宗儒說，由於骨盆腔範圍不大，過去若切除範圍在骨盆腔死角，就需要從肛門處深入體內治療，由於肛門被破壞，患者往往面臨術後造人工肛門的不便，「3D立體腹腔鏡」突破過去2D平面視野上的限制，醫療器械的發展也更為靈活，醫師可清楚看到病灶部位，深入骨盆腔死角，切除腫瘤。僅有少數腫瘤位置及切除範圍在肛門括約肌內的患者，才需連同肛門口一併切除，大幅降低了患者要另造人工肛門的可能。

呂宗儒說明「3D立體腹腔鏡 」的手術原理。（台北慈濟醫院提供）

呂宗儒說明「3D立體腹腔鏡 」的手術原理。（台北慈濟醫院提供）

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