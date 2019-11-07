板橋水管第3度爆裂 侯友宜要求24小時內恢復供水

新北市長侯友宜今天上午視察板橋區南雅南路水管破裂處的搶修進度。（新北市政府提供）

2019-11-07 09:49:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口的水管昨天爆裂，造成板橋區共32個里停水或減壓供水，影響7500戶用水。市長侯友宜今天上午視察搶修進度，希望台水加速趕工，於24小時內恢復供水，並慰勞辛苦的工作人員。

新北市災害應變中心表示，板橋區已陸續供水，交通管制方面，目前僅南雅南路往北的部份路段封閉，預計今天早上10點至11點可全面恢復通車。

侯友宜表示，相同地點的水管今年6月才破裂，這已是第3次爆管，老舊管線如果一直滲漏，不但耗費水資源和金錢，久而久之可能掏空地基，導致路面崩塌，萬一有人車掉下坑洞造成傷亡，後果不堪設想。

侯友宜說，新北市都會區老舊管線比比皆是，他希望台水公司針對漏水較嚴重、主要幹道的水管優先修復或汰換，市府會與台水共同承擔、努力。

台水公司表示，昨天開挖南雅南路這一段水管，發現上方遭遇其他的管線障礙，施工難度較高，如果無法從外面修復，就要設法從內部推管進去，查看損壞情形， 他們不是不想做，而是施工可能影響民生用水，目前正在研擬工法。

「居民停水1天就罵死了！」侯友宜談到，他昨天壓力很大，整晚都在聯絡事情，希望台水最少在24小時內恢復供水，如果要開挖工作井，務必將交通衝擊降到最低，且台水應隨時把訊息告知民眾，避免造成民怨或誤解。

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