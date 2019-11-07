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板橋水管第3度爆裂 侯友宜要求24小時內恢復供水
2019-11-07 09:49:36
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口的水管昨天爆裂，造成板橋區共32個里停水或減壓供水，影響7500戶用水。市長侯友宜今天上午視察搶修進度，希望台水加速趕工，於24小時內恢復供水，並慰勞辛苦的工作人員。
新北市災害應變中心表示，板橋區已陸續供水，交通管制方面，目前僅南雅南路往北的部份路段封閉，預計今天早上10點至11點可全面恢復通車。
侯友宜表示，相同地點的水管今年6月才破裂，這已是第3次爆管，老舊管線如果一直滲漏，不但耗費水資源和金錢，久而久之可能掏空地基，導致路面崩塌，萬一有人車掉下坑洞造成傷亡，後果不堪設想。
侯友宜說，新北市都會區老舊管線比比皆是，他希望台水公司針對漏水較嚴重、主要幹道的水管優先修復或汰換，市府會與台水共同承擔、努力。
台水公司表示，昨天開挖南雅南路這一段水管，發現上方遭遇其他的管線障礙，施工難度較高，如果無法從外面修復，就要設法從內部推管進去，查看損壞情形， 他們不是不想做，而是施工可能影響民生用水，目前正在研擬工法。
「居民停水1天就罵死了！」侯友宜談到，他昨天壓力很大，整晚都在聯絡事情，希望台水最少在24小時內恢復供水，如果要開挖工作井，務必將交通衝擊降到最低，且台水應隨時把訊息告知民眾，避免造成民怨或誤解。