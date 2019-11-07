蔡賴配下週成形？蔡英文：答案還是一樣...

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被問及蔡賴配時程，蔡英文強調，會在最適合時間提出。（記者邱書昱攝）
〔記者邱書昱／新北報導〕尋求連任的蔡英文總統傳出將於下週四或週五宣布前行政院長賴清德為2020年副手人選。蔡英文今天被問及時依然強調，答案還是一樣，會在最適合時間提出最佳組合。
蔡英文一早到新北市樹林區的富雅幼兒園與小朋友講故事、互動，媒體詢問蔡賴配之外，也問到總統府秘書長陳菊將接任全國競選總部主委一職。對此，蔡英文遲疑了一下後表示，「我不知道這件事情」。
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