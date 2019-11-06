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人妻傳「我很濕了」給前同事 老公綠炸崩潰
2019-11-06 23:03:46
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名人妻跟前同事互傳「我很濕了」、「或口交完插入」、「腿有點軟」等鹹濕訊息，人妻的老公發現後氣炸了，怒對兩人提告，事後又對老婆撤告，新北地檢署認為，訊息僅能證明兩人關係親密、逾越一般男女往來分際，但難認兩人有性器接合之實，將全案不起訴。
今年2月，人妻老公發現老婆跟前同事LINE互傳：「我很濕了」、「跟你才會」、「男人應該都喜歡濕」、「就像你會喜歡我軟軟的嗎？」、「或口交完插入」、「腿有點軟」、「現在很濕？」、「你今天很認真」等曖昧訊息，他看完火冒三丈，怒而對兩人提告，事後又對妻子撤告。
前同事出庭時否認與人妻發生過性行為，而跟人妻的LINE對話紀錄，他沒有印象了。
檢方認為，人妻老公提出的LINE對話訊息，只能說明人妻與前同事對話鹹濕露骨、具有性暗示，內容的確會讓老公難以忍受，並認為兩人曾同床，但人妻老公未提出其他證據，證明兩人有通姦之實，加上人妻老公也對妻子撤告，因此將人妻、前同事不起訴。