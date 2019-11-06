客家文化園區二期1.3公頃土地遭佔用有望收回 最快明年拆遷

在客家文化園區對面的鐵皮工廠貼上布條表達不滿。（記者邱書昱攝）

2019-11-06 19:30:36

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽客家文化園區周遭的國有地遭到民眾占用，面積約3.4公頃，導致擴建園區的第二期工程遲遲無法動工，市府在2013年函請居民限期拆遷，截至今年4月底仍有三人上訴，新北客家事務局預計今年12月底完成訴訟程序，可望於2020年拆除違建，二期園區動工時間有譜。

客家文化園區對面的鐵皮工廠高掛「老百姓遇到合法的土匪（客家局）」、「徵收不給救濟金」等字樣的抗議布條。放眼望去周遭整排的鐵皮屋，部分都是國有地占用，有些則是違法轉租成為二房東。

根據紀錄，園區在早期是河川地，到了日治時期就有民眾前來拓墾，台北縣政府時代也和居民簽租約也有繳納賦稅，直到1990年不再續租，導致往後這段期間出現沒有支付租金的空窗期。

對於占用戶的救濟金，市府編列「農林作物補償」、「自動拆遷獎勵金」兩項，原先估計約有9000多萬，但是受限財源只編列1000多萬元，占用戶對於金額談不攏，認為當初花費許多心血整闢河川地，市府卻將財產收回。

因此，客家局在2013年函請居民限期拆遷，2017年開始和農地占用戶、廠房、住戶協商，截至目前已經收回2.1公頃，但還有約1.3公頃仍未收回。新北市客家事務局園區管理科長藍文榮表示，由於救濟金談不攏，市府走上法律途徑，剩下3人上訴中。

藍文榮說，針對3人部分已經提起民事訴訟，目前市府在一審勝訴，後續將觀察占用戶是否繼續上訴。

針對客家文化園區第二期開發，他說，預計在地上物拆遷整理後，2020年6月能夠完成綠美化，未來會融入多媒體文創、親子空間、客家巷弄街道，並與第一期的藝文空間調整、結合，打造完善的「哈客樂園」，目標在2022年完工啟用。

新北客家文化園區第二期工程預計在2022年完工啟用。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法