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李永萍、洪孟楷乘水上飛行傘 合推北海岸觀光聯合政見

李永萍（左）、洪孟楷（右）共推北海岸聯合觀光政見。（李永萍競選辦公室提供）

李永萍（左）、洪孟楷（右）共推北海岸聯合觀光政見。（李永萍競選辦公室提供）

2019-11-06 17:22:59

〔記者林欣漢／新北報導〕國民黨新北市第十二選區立委參選人李永萍、第一選區立委參選人洪孟楷今天召開北海岸聯合觀光政見記者會，兩人搭乘水上飛行傘，飛上400多公尺的高空，直呼山海美景令人震憾難忘，當選後一定會力挺國民黨總統參選人韓國瑜成立「觀光部」的政見，提出「觀光三箭」與「北海岸觀光七政見」具體主張。

李永萍、洪孟楷表示，兩人選區的「淡水、三芝、石門」加上「金山、萬里、瑞芳、貢寮」相連起來是台灣北海岸的海洋觀光藍帶，也恰好是新北市力推的145公里「青春山海線」，有著無敵美麗的山景海景與特色物產，但缺乏有力的部會資源來推動，他們不但力挺韓國瑜成立「觀光部」，更進一步主張要設立「海洋海岸觀光司」，這樣才能事權統一，並有足夠的政策預算資源，來帶動繁榮北海岸以及全台灣的海洋海岸觀光事業。

洪孟楷表示，他外公、外婆家就在萬里，但他30多年來從未從飛行傘的角度俯瞰熟悉的家鄉地景，「美景超乎想像！」 台灣有這麼好的山海資源一定要讓更多觀光客來體驗感受。

李永萍則說，她從沒想過「選舉竟可以是這麼幸福的事」，她曾在美國佛羅里達搭過海上滑翔翼，但遠遠比不上看到北海岸山海美景的美麗與感動，瞬時間才體會為何我們被叫做福爾摩沙，大家平常都沒真正享受到我們海洋的美，她當選立委後，一定要將這份感動為化為大家日常就可享受的真實。

洪孟楷與李永萍提出的推動「觀光三箭」包括「1. 文創加值。2. 交通配套。3. 地方創生。」

「北海岸觀光七政見」則為：

1、支持成立「觀光部」，設立「海洋海岸觀光司」，推動海洋海岸休閒產業。

2、打造「淡水--貢寮」145公里「青春山海線」創生觀光亮點。

3、打造北海岸國際觀光節慶（「青春山海國際馬拉松/單車賽」、「國際賞鳥節（淡水/金山/貢寮）」、….），吸引國際各類觀光客群來台。

4、推動淨海體驗潛水，發展特色漁村小旅行。

5、推動宗教文化觀光旅行。

6、再造西荷清日歷史據點（採硫/荷據/淡蘭古道/清法戰爭/日軍登台），推動「再造歷史現場」文化旅行。

7、推展綠能及共享載具旅遊，建設青春山海線自行車道路網。

李永萍、洪孟楷共乘飛行傘，推北海岸聯合觀光政見。（李永萍競選辦公室提供）

李永萍、洪孟楷共乘飛行傘，推北海岸聯合觀光政見。（李永萍競選辦公室提供）

李永萍、洪孟楷共乘飛行傘，體驗北海岸山海美景。（李永萍競選辦公室提供）

李永萍、洪孟楷共乘飛行傘，體驗北海岸山海美景。（李永萍競選辦公室提供）

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