林口國際媒體區投資金額約142億 年底決標簽約展新局

新北市政府2012年將林口定位影視發展據點，並推動「新北影視城計畫」規劃3大影視開發階段。（新北市政府經發局提供）

2019-11-06 15:31:08

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市林口影視城第1期吸引民視等媒體產業進駐，第2期位於林口A9捷運站與三井outlet間的「國際媒體園區」，面積9.3公頃，也將引進媒體、影視音、電競娛樂等產業，預計投資金額約142億元、創造3600個就業機會，公告招標至11月29日止，將於今年底決標並完成簽約。

新北市政府於2012年將林口定位影視發展據點，並推動「新北影視城計畫」規劃3大影視開發階段。其中，第1期計畫「影視旗艦區」吸引民視林口總部落成啟用，共計投資35.24億元；第2期則於今年9月公告招標，預計11月底截止，並於年底前完成簽約；第3期規劃於「工一工業區」的「影視育成及支援區」，目前正進行重劃工程，未來也將結合電子資通訊與智慧製造等多元產業，預計於2022年啟動招商。

經濟發展局說明，「林口國際媒體園區」地上權期限為50年、權利金底價為19.7億元，投資金額預估約142億元，全區土地劃分為A、B、C、D塊，廠商可投標多個基地，所以最少會有1間廠商得標，最多就4間廠商得標。

經發局表示，市府2013年引進日本三井不動產在林口投資大型outlet，隨著多元的公共建設與機場捷運線通車，該區已成為重要國際型商業生活圈，此外，新北擁有ICT產業能量，不論是設計或是製造，都是次世代影視產業重要的元件，希望能共同發展新一代的數位媒體影視產業。

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