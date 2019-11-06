淡水「嘻哈路跑」即日起限量開跑 相揪12月28日「見軌就跑」！

淡水「嘻哈路跑」即日起限量開放報名，相揪12月28日「見軌就跑」。（新北捷運公司提供）

2019-11-06 15:08:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局結合「淡海輕軌」，將於今年最後一個週六（12/28）傍晚，在淡水區舉辦台灣首場「嘻哈路跑」，更是唯一「輕軌路跑」，歡迎所有跑者，輕鬆坐輕軌來，「下車就跑，跑完上車」，沿線將設置貢寮鮑魚粥等最強在地補給，沿著輕軌的賽道風光，還可跑出專屬的雙心跑步軌跡，成為本次活動最大特色，賽後國民小天后吳卓源、BCW等潮流藝人的近距離嘻哈演唱會，勢必嗨翻淡海新市鎮。

觀旅局專門委員陳靜芳說，「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」是全台首場由政府單位主辦的嘻哈路跑，新北市政府更是結合路跑迷、鐵道迷、以及喜歡音樂的嘻哈迷或是愛吃美食的吃貨迷，都能夠一次玩到爽的耶誕系列活動，路跑路線從輕軌崁頂站旁的道路開始，路線剛好畫成兩個愛心，報名組別特別分為「9K青春夜跑暨耶誕嘻哈派對組」及就是想參加嘻哈派對的「耶誕嘻哈派對組」，報名熱烈展開中，名額有限，詳情可上活動官網https://pse.is/KSNNL。

新北市觀光資源豐富，擁有許多特色在地農特海產美食、藝術打卡美景、商圈等觀光景點，在淡海輕軌綠山線去年通車後，不僅擴大也更便利了整個新北市的觀光旅遊動線，也讓原本台灣鐵道系統最北端的車站從新北捷運淡水站變成了淡海輕軌崁頂站，活動當天全台鐵道系統最北端車站道標也將在現場揭幕。同時本次報名民眾不僅可獲得淡海輕軌綠山線一日免費搭乘車票等超值參加禮包外，完賽後還可以得到以嘻哈風格設計的完賽獎牌、夜光頭帶、毛巾浴披和及極具代表性的「最北車站到著」完賽證書，屆時也能讓鐵道迷們爭相造訪收藏紀念。

觀旅局在淡水區舉辦台灣首場「嘻哈路跑」，更是唯一「輕軌路跑」。（新北捷運公司提供）

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