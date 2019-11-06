板橋自來水爆管停水 32里近萬人受影響

新北市板橋受到館前西路與南雅南路口自來水爆管（見圖）影響，造成24個里停水、8里減壓供水，新北勢市府將在接雲寺、府中456特區及北門街板橋派出所旁，設置三處取水站。（記者吳仁捷翻攝）

2019-11-06 13:43:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一帶傳出停水，新北市政府接獲民眾反映後，發現為板橋館前西路、南雅南路交叉口的自來水管爆管，造成板橋香雅里、社后等24里停水，另有8里減壓供水，台灣自來水公司將於今天下午2時起搶修，並於接雲寺、府中456特區、接雲寺及北門街板橋派出所旁設置供水站，讓停水住戶取水。

新北市政府EOC今天上午11時10分獲報，板橋地區傳出停水，清查發現為板橋區館前西路與南雅南路一段路口自來水管爆管，雖然地面看不出大量漏水，但共有香雅里等24里受影響，新北市政府已在場設立前進指揮所，市政府相關單位到場處理相關後續工程進度，預計下午2時開挖搶修，屆時館前西路與南雅南路一段路口將封路開挖，管制週邊道路，目前也知公車路線改道，公告相關交通訊息。

新北市政府EOC公布，停水範圍包括，香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共24里。

減壓範圍則有香社里、國光里、公舘里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共8里，約7500戶受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法