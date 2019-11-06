板橋自來水管爆裂 影響7500戶用水

新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口，今天上午驚傳水管爆裂，附近道路暫時封閉，將於下午2點開挖搶修，估影響7500戶用水。（圖由新北市政府提供）

2019-11-06 13:39:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口，今天上午驚傳水管爆裂，附近道路暫時封閉，將於下午2點開挖搶修，板橋區共32個里可能停水或減壓供水，估計影響7500戶用水。

新北市災害應變中心今天上午11點10分獲報，板橋區館前西路與南雅南路一段交叉口水管破裂，現場漏水量不大，市府相關單位已到場處理後續工程事宜，周邊道路已暫時封閉管制，公車路線改道。

停水範圍包括板橋區香雅里、自立里、自強里、光榮里、社後里、華福里、鄉雲里、華興里、華貴里、華東里、福丘里、民權里、建國里、光華里、留侯里、黃石里、赤松里、流芳里、湳興里、新興里、信義里、挹秀里、漢生里、民安里共24里；減壓範圍包括香社里、國光里、公舘里、港德里、港尾里、新生里、金華里、中正里共8里，影響約7500戶用水。

今天下午4點自來水公司將設立3處取水點，分別為府中行政園區、接雲寺及昇陽文薈社區（板橋派出所旁）。

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