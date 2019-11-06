阿公阿嬤煮出西餐好料理 91歲阿祖期待共餐

91歲的黃世美（左1）在里長吳信坪（中）邀請下，走出戶外和鄰居話家常。（記者邱書昱攝）

2019-11-06 13:09:43

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區日新里長吳信坪為了鼓勵長輩走出家門、增加人際互動，每週規劃2到3次烹飪共餐活動，今天首次以西式料理呈現，由廚師指導阿公阿嬤煮出一道道鮑魚洋芋沙拉盤、奶油南瓜濃湯及咖哩雞飯等美味料理。

日新里活動中心一早就看見長輩忙進忙出，有些負責洗菜、切菜等工作，負責料理教學的是擁有西餐證照的廚師，特別選擇質軟的馬鈴薯泥、烤蔬菜，湯頭部分則用牛奶取代鮮奶油，呈現較清淡口味，咖哩雞是先汆燙後，再將雞肉燉煮的軟嫩，菜色健康又好吃，也適合牙口不好的長輩食用。

一起參加活動的91歲黃世美說，丈夫過世多年，子女都在外工作，獨居生活孤單無伴，變得足不出戶，經過里長跟志工的邀請才走出戶外共餐，「每個禮拜都在期待共餐時間」。

吳信坪說，日新里每個月舉辦老人共餐，選用在地的當季蔬果等健康食材，設計符合長者營養的菜色，吸引超過百位長者加入共餐行列，里內的日新活動中心是共餐的固定據點，也提供場地和厝邊鄰居一起吃飯及話家常。

新北民政局長柯慶忠表示，吳信坪是本屆的新科里長，長期關懷弱勢也規劃里內老人共餐活動，鼓勵長者參與社區事務，增加人際互動與交流，對弱勢家庭與獨居長者無微不至的關懷照顧，深獲鄰里肯定。

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