大雅火警消防署率隊調查殉職原因 本週召開委員會討論

大雅火警。 （資料照）

2019-11-06 12:47:31

〔記者陳薏云／新北報導〕台中市大雅區中和六路工廠上月3日凌晨火警，西屯消防分隊員張哲嘉、謝志雄受命進火場找火點時殉職，據了解火災原因鑑定已由台中市消防局製作完成，而消防署也率縣市消防局以及學者等人前往火場調查，釐清消防員殉職原因，並將於本週五召開第一次調查檢討委員會。

消防署表示，火災原因調查主要由各縣市消防局主導，依規定成立火災鑑定委員會，消防署會視案件特殊性，行駛主動權來協助各縣市消防局，進行火場相關器材、建物的鑑定，但確切的火災原因報告，由台中市消防局製作產出，由於此案有人員殉職，消防署另外成立「火場指揮及救災安全諮詢小組」，來調查殉職原因。

消防署本月1日召集桃園、台中、高雄等地消防局人員以及學者到火場勘查，並企圖進行「火場重建」，盡可能還原現場，以利未來消防隊員面對類似狀況時的因應方案，也會將該檢討報告製成教材，作為教育訓練的案例，經當天蒐集相關資料後，消防署也表示將在本週五召開第一次委員會議，一同討論可能造成消防員殉職的原因。

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