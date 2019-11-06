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救援停看聽！動保處呼籲發現奶貓犬先做「這些事」

動保處近日接獲五股區幼犬救援案件，發現竟是2隻奶犬。（新北市政府動保處提供）

動保處近日接獲五股區幼犬救援案件，發現竟是2隻奶犬。（新北市政府動保處提供）

2019-11-06 12:38:09

〔記者周湘芸／新北報導〕隨著動保觀念的提升，民眾在街上看到奶貓犬，會選擇將其帶走或直接送交收容，但新北市動物保護防疫處呼籲，有時母貓犬只是出外覓食，冒然將其帶離母親身邊，反而不易存活，應在旁觀察，避免隨意移動改變其氣味。

動保處近日接獲五股區幼犬救援案件，到達時才發現是2隻奶犬，在動保人員細心照顧下，好不容易有熱心民眾認養，但動保處也提醒，民眾若發現奶貓犬，且沒有立即危險性，在旁觀察即可，不要隨意移動改變其氣味，導致母貓犬遺棄幼兒。若有任何疑惑，可撥打動保處專線2959-6353尋求協助。

新北市毛寶貝醫療中心獸醫師謝侑達說明，大多數被撿到的奶貓犬都有毛媽媽照顧，有時只是出外覓食，回來才發現一窩小貓狗不見了。且母乳中的移行抗體，是奶粉無法取代，一旦缺乏移行抗體，奶貓犬多半很難抵抗疾病。

另外，動保處指出，認養3月齡以下年幼動物，因年齡過小及健康因素不適合做絕育手術，會規範飼主必須在滿5月齡前完成，若未依規定執行，將依《動物保護法》裁處5萬元罰鍰。

動保處呼籲，發現幼貓犬應在旁觀察，避免隨意移動改變其氣味。（新北市政府動保處提供）

動保處呼籲，發現幼貓犬應在旁觀察，避免隨意移動改變其氣味。（新北市政府動保處提供）

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