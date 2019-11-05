破5萬歲爺奶熱舞秀活力 陳建仁大讚展現樂齡精神

陳建仁（中）表示，透過樂齡活動不僅呈現地方特色，還看見老中青同台表演，展現出樂齡的精神。（記者邱書昱攝）

2019-11-05 18:31:57

〔記者邱書昱／新北報導〕衛生福利部舉辦的「阿公阿嬤健康活力SHOW」今天在新北市板樹體育館舉行總決賽及頒獎典禮，全國0隊齊聚，將近700位長者參與，總歲數計5萬1723歲，最終由台中南區隊伍奪冠。副總統陳建仁替長輩們掛上獎牌，他大讚演出呈現地方特色，看見老中青同台表演，展現出樂齡的精神。

這項樂齡競賽活動是從2011年開始舉辦，提供表演、競賽平台讓長輩有機會健康運動，各隊伍展現地區特色，從鄉村到大都會、從原鄉到客家，長輩自己製作舞台道具，像是客家人居多的台中東勢常見的香蕉樹、原住民的小米，也有人把回收的寶特瓶加上彩色的珠子，身體運動之餘也動腦發想。

桃園市蘆竹區蘆竹長照太鼓班團隊聯繫人游小姐說，參與競賽的長者部分患有失智、行動也不方便，但是透過這次競賽，讓長者能有運動的企圖，社工師也在動作中增加肌力的訓練，使長照機構的長者走出去接觸人群。

陳建仁看見活力十足的長輩們相當開心，他說，台灣高齡化是趨勢，但高齡不是老化，還是仍夠非常有動力、健康，透過這樣的活動左鄰右舍呼朋引伴，不僅感情越來越好，還能健康高齡。

衛生福利部次長薛瑞元說，衛福部自2017年起推動「長期照顧十年計畫2.0」，積極透過各政府部門間的合作做好資源整合，特別成立「1966長照服務專線」，提供民眾快速、方便地取得長照服務，以人為中心、以社區為基礎的多元、整合連續性服務，落實在地老化的目標。

陳建仁替參與比賽的阿嬤頒獎。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法