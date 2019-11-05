台藝大學子秀創意 「烏托邦」彩繪牆妝點市容

板橋區長林耀長（中）與台藝大的學子進行牆面彩繪。（板橋區公所提供）

2019-11-05 17:40:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋區公所今年結合學校及在地團體，選定9個里辦理牆面彩繪美化，預計11月8日前全部完成，其中深丘里與台灣藝術大學合作，以「共生烏托邦」為主題，社區的巷弄街角多了可愛的動物圖樣，妝點市容風貌。

板橋區長林耀長今天到深丘里與台藝大學師生共同彩繪，包括兔子、綿羊、粉紅豬等可愛動物相當吸晴，吸引不少民眾駐足圍觀拍照。

台藝大表示，經與里長討論，決定以「共生烏托邦」理想國為構想，巷弄是孩子的遊戲場域，充滿歡笑聲，希望在孩子的回憶中，遊戲場不再只是冰冷的水泥牆通道，而是佈滿絢麗色彩和溫暖內容的畫作，透過描繪動物與大自然，讓民眾對都市環境產生反思與警惕。

板橋區公所表示，每處彩繪牆各具特色，活潑富有趣味，目前已完成中山里「盪鞦韆及躲貓貓」、宏翠里「慈后宮及保庇Q版媽祖」、永安里「空飄氣球及小白菊花海」、僑中里「我們的浮洲~茉莉花鄉」、朝陽里「和諧共生」、湳興里「湳仔溪奇幻之夜」、民族里「中藥草之美」等8面牆，深丘里及香雅里的「共生烏托邦」預計本週完成。

板橋區公所辦理牆面彩繪美化工程，圖為湳興里的「湳仔溪奇幻之夜」。（板橋區公所提供）

台藝大師生以「共生烏托邦」為主題進行牆面彩繪。（板橋區公所提供）

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