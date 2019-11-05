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25歲青年轉職投入長照 把屎把尿不嫌苦

25歲青年陳懷恩原本擔任工廠作業員，參加新北市勞工局職訓中心開辦的照顧服務員訓練課程，投入長照服務業。（記者賴筱桐攝）

25歲青年陳懷恩原本擔任工廠作業員，參加新北市勞工局職訓中心開辦的照顧服務員訓練課程，投入長照服務業。（記者賴筱桐攝）

2019-11-05 11:49:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕25歲青年陳懷恩原本擔任工廠作業員，因薪水低、工時長，萌生轉職念頭，因此報名參加新北市勞工局職訓中心開辦的照顧服務員課程，結訓後投入長照工作，除了照顧臥床及失能的長者，有時還得把屎把尿，但他說每個人都會老，這份工作既能幫助人又能賺錢，一點也不辛苦。

新北市勞工局將於11月9日在三重綜合體育場舉行「就事職得」職訓成果展，今天舉辦宣傳記者會，邀請學員分享經驗。活動當天將表揚傑出學員，現場有花式調酒、美甲作品與翻糖果雕成品展示、理髮體驗、肩頸紓壓等，設有各式小吃攤位，還有多項DIY、趣味遊戲及打卡抽獎活動，開放民眾免費參與。

陳懷恩表示，原本在3C產品工廠當作業員，每天工作8到12小時，但工廠訂單量不穩定，因此打算轉職，受到從事照顧服務員的母親影響，他主動上網找尋勞工局的職訓課程資訊，受訓1個月後投入長照服務業，至今已有5個月。

陳懷恩說，台灣進入高齡化社會，長照是未來社會趨勢，自己以後也會老，需要別人照顧，照服員可以幫助他人，且工作時間彈性，過去在工廠比較呆板、一成不變，月薪約2.6萬元至3.2萬元，現在每天只做6.5到7.5個小時，其餘空檔可自由安排行程，月薪從3.5萬元至4.5萬元不等，收入比以前增加，他也不吝於分享工作經歷，朋友都稱讚他「很有勇氣」。

此外，52歲的烏子修年輕時因車禍失去一隻腳，後來在貨櫃工廠開推高機，因為工作越來越少，收入不穩定，加上年紀大了轉職不易，於是他參加職訓中心開辦的餐飲專班，在樹林太平市場創業開燒烤店兼賣營養三明治。

烏子修說，以前缺乏餐飲經驗，職訓課程教導他如何管理食材、烹調技巧等，學得一技之長，開啟事業第二春。

新北市勞工局將於11月9日在三重綜合體育場舉行「就事職得」職訓成果展，今天舉辦宣傳記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市勞工局將於11月9日在三重綜合體育場舉行「就事職得」職訓成果展，今天舉辦宣傳記者會。（記者賴筱桐攝）

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