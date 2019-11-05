禿子漢子要合體？侯友宜埋伏筆：該做的事我還是會做

侯友宜5日視察淡水東來大廈拆除及參加淡水區海鷗段防災都更拆除典禮。（記者陳心瑜攝）

2019-11-05 11:43:43

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜預計11月16及17日將至新北參訪、助選，外界關注一向以「市政優先」為由，久未和韓同台的新北市長侯友宜，是否會同框韓？侯友宜今天受訪表示，他的角色一定會做得好、辦得好，重申平常的時間全力拚市政，假日時間仍是市政優先，「但我不會忘了自己的角色，該做的事情我還是會做」，為「禿子、漢子」同台埋下伏筆。

侯友宜今天視察視察淡水東來大廈拆除及參加淡水區海鷗段防災都更拆除典禮，媒體詢問侯友宜是否將公開挺韓？侯友宜笑說，謝謝大家都很關心他假日會跑到哪裡去，他會把假日的行程做個整理，假日的行程一定市政優先，侯友宜也強調，「另一個角色的扮演我也不會忘」。

侯友宜說，上班期間他全力衝刺市政，假日遇到「該扮演的角色的選擇」，還是會先選擇市政，但也不會忘了自己的角色跟定位，該做的事情，絕對不能忘，他這一路走來一定先以400萬市民所需要的為優先，到了假日、下班時間，「有另外一個角色扮演，也會去把這個角色扮演好」，讓新北市的市民能夠因為大家的努力而有進步。

媒體追問，侯友宜3日和新北市12位黨籍立委參選人合拍定裝照，是否成最強母雞？侯友宜笑說「我屬雞啦」，謝謝很多好朋友希望跟他拍美美照片，拍照本來就要開心、拍得美美的，他長得不怎麼樣，如果照片又不拍美一點，那可能就沒有人要跟他拍照了。

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